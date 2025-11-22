KoSSev: Arbnor Spahiju pušten iz zatvora u Srbiji

Arbnor Spahiju, bivši pripadnik Specijalne jedinice Kosovske policije koji se nalazio u zatvoru u Srbiji pod optužbama za teško ubistvo u Banjskoj 2023. godine, pušten je na slobodu nakon više od pet meseci od hapšenja na graničnom prelazu Horgoš.

KoSSev javlja da je to potvrdilo ministarstvo spoljnih poslova Kosova, koje je ponovilo da su optužbe koje su protiv njega podneli srpski pravosudni organi bile „politički motivisane i neosnovane“, a da je njegov dugotrajni pritvor „predstavljao kršenje prava na pravično suđenje i pravičan tretman“.

Prištinska Koha je sinoć izvestila da je Spahiju sinoć stigao na Kosovo.

Spahiju je uhapšen je 7. juna na graničnom prelazu Horgoš i, prema navodima njegovog advokata, odmah je sproveden u Pritvorni centar u Kanjiži.

Prvobitne tvrdnje advokata jesu da je Spahiju ispitivan i da se dovodi u vezi sa slučajem Banjska, što je u međuvremenu Viši sud u Subotici potvrdio za Radio Slobodnu Evropu.

Priština, njegov advokat i porodica izjavljivali su da je on službu napustio mnogo pre sukoba u ovom selu, dok su kosovski najviši zvaničnici tražili njegovo oslobađanje.

U selu Banjska, tokom 24. septembra 2023. godine, u zasedi je eksplozivnom napravom ubijen narednik kosovske policije Afrim Bunjaku, a dvojica policajaca su ranjena.

U sukobu koji je otpočeo između kosovske policije i grupe uniformisanih i naoružanih Srba, ubijena su trojica Srba sa severa Kosova.

Grupu je predvodio Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost nakon što su procureli video snimci dela događaja, a trojica Srba su u međuvremenu uhapšena.

(Beta)

