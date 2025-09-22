Košta: Hamas nije uništen, te je rat Izraela u Gazi ili neuspešan ili mu je cilj nešto drugo

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta je danas izjavio da je postalo jasno da vojna akcija Izraela u Pojasu Gaze više nije samoodbrana.

„Reči ne mogu da opišu humanitarnu tragediju u Gazi. Korišćenje gladi kao ratnog oružja je neprihvatljivo. Izrael mora da pristane na prekid vatre, dozvoli ulazak humanitarne pomoći u Gazu i poštuje međunarodno pravo. Mora da okonča i ilegalne aktivnosti naseljenika na (takođe palestinskoj) Zapadnoj obali. Ono što Izrael želi jeste da potkopa održivost palestinske države“, rekao je Košta u intervjuu za „Le Grand Continent“.

Dodao je da je raseljavanje Palestinaca sa te teritorije „crvena linija za Evropu“ i da se to ne sme dogoditi.

„Nakon dve godine rata, desetina hiljada smrti i strašnog razaranja u Gazi, Hamas je zadržao operativne kapacitete. Postoje dve mogućnosti za ovu situaciju: ili je operacija bila neuspešna jer nije uspela da uništi Hamas, ili je pravi cilj bio nešto drugo“, rekao je Košta.

Na pitanje novinara šta bi bio taj cilj, odgovorio je: „Uništenje Gaze da bi se onemogućio bilo kakav miran suživot Palestinaca u suverenoj državi“.

Istakao je da to Austrijanci, Česi, Nemci i Mađari percipiraju drugačije od ostalih u EU, te da je veoma teško postići jednoglasnost, čak i o zajedničkom stavu EU da se to što se radi u Pojasu Gaze nazove genocidom.

„Međutim, postoji sve veća politička volja i zajednička svest da je situacija u Gazi neprihvatljiva. Pored zajedničke svesti, moramo donositi odluke i pokazati doslednost prema Izraelu. Upravo je obim posledica u centru trenutne debate“, kazao je on.

Naveo je međutim da ti postupci nemaju veze sa jevrejskom zajednicom u Evropi, Izraelcima ili Izraelom, već s vojnim akcijama izraelske vlade i osudio porast antisemitizma u Evropi.

Govoreći u intervjuu o drugim temama, Košta je kao sadašnje prioritete EU naveo odbranu i konkurentnost.

Ocenio je da predsednik Rusije Vladimir Putin pokazuje „jasne imperijalističke ambicije“ kao u bivšem Sovjetskom Savezu, te da bi ako Rusija pobedi u Ukrajini, to bila „strašna pretnju celoj Evropi, našoj bezbednosti i odbrani. A kada kažem Evropa, mislim na celu Evropu“.

„To je jedna od poruka koje sam preneo tokom svoje turneje. Ne smemo pogrešno misliti da se ruska pretnja tiče samo istočnoevropskih zemalja. Realnost je da će na kraju uticati na sve nas“, ukazao je Košta.

Komentarišući SAD, podsetio je da one jesu istorijski saveznik Evrope, važan ekonomski partner s veoma moćnim tržištem za evropske kompanije i zemlja sa veoma jakim vezama sa evropskim kontinentom, koje su se stvarale decenijama, te je cilj da se stabilizuje odnos te dve strane.

„Pregovori sa SAD nisu bili samo o trgovini. Imali su tri aspekta: odbrana, Ukrajina i trgovina“, rekao je predsednik Evropskog saveta i na pitanje o tome da li ima poverenja da će predsednik Donald Tramp poštovati dogovor, rekao da bi bez tog sporazuma „neizvesnost bila veća i dublja“.

(Beta)

