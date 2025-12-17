Košta: One koji idu brže ka EU drugi ne treba da sputavaju

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je večeras u Briselu da je proces proširenja Evropske unije (EU) proces zasnovan na zaslugama, a ne trka ili takmičenje između kandidata, i da one koji idu brže ka Uniji drugi ne treba da sputavaju.

Posle samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem Srbija prvi put nije učestvovala, Košta je izjavio da je sa skupa poslata jasna poruka da se snažno podržava budućnost tog regiona u bloku 27 zemalja.

„Proširenje ostaje ključna tačka za naše zajedničke ciljeve. To je pravi izbor iz tri razloga. Proširenje je proces zasnovan na zaslugama, a ne trka ili takmičenje između kandidata. One koji se brže kreću, drugi ne bi trebalo da sputavaju. Naprotiv, oni treba da određuju tempo i da služe kao inspiracija svima“, naveo je Košta u pisanoj izjavi.

Dodao je da je u proteklih 12 meseci postignut „dobar napredak“.

„Budimo jasni, pored tehničkih detalja procesa, postoji fundamentalni politički izbor koji treba napraviti: izbor između toga da se ostane zarobljen u prošlosti i kretanja napred ka zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji, izbor između podele i pomirenja i saradnje, što su stubovi Evropske unije“, naveo je.

Košta je ukazao da partneri EU sa Zapadnog Balkana jedino prevazilaženjem prošlosti mogu u potpunosti da preuzmu svoju ulogu budućih članica EU i da doprinesu stabilnoj, prosperitetnoj i ujedinjenoj Evropi, navodeći da put pred njima „neće biti lak“ i da će „neke reforme biti teške, ali isplative“.

„Verujem da su naši partneri posvećeni ostvarivanju ciljeva. Moramo održati ovaj zamah. Zato ćemo podržavati naše partnere na svakom koraku tog puta. Proširenje je duboko transformativan proces. Socioekonomska konvergencija će učvrstiti njihovu budućnost u Evropskoj uniji. EU jeste i ostaće najpouzdaniji partner Zapadnog Balkana. Svi su deo evropske porodice, a Evropska unija je njihovo mesto. Radujem se našem sledećem samitu u Crnoj Gori u junu 2026. godine“, dodao je Košta.

(Beta)

