Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ukazao je da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dugo bili partneri i saveznici, da imaju zajednički interes u bezbednost arktičkog regiona radeći zajedno preko NATO i pozdravio američko povlačenje odluke o uvođenju dodatnih carina nekim članovima Unije.

Košta je u izjavi posle sinoćnjeg neformalnog sastanka članova Evropskog saveta sazvanog zbog procene odnosa između Brisela i Vašingtona nakon pretnji carinama američkog predsednika Donalda Trampa istakao da su EU i SAD izgradili transatlantsku zajednicu utvrđenu kroz istoriju, i zasnovanu na zajedničkim vrednostima i posvećenu prosperitetu i bezbednossti svojih naroda, navodi se u saopštenju Evropskog saveta.

Naglasio je da EU veruje da odnosi između partnera i savenzika treba da se vode na srdačan način uz poštovanje.

„Evropa i SAD imaju zajednički interes u bezbednost arktičkog regiona, konkretno radeći preko NATO. Evropska unija će takođe igrati jaču ulogu u toj oblasti“, rekao je Košta.

On je dodao da u tom kontekstu želi jasno da naglasi da Kraljevina Danska i Grenland imaju punu podršku EU, i da samo oni mogu da odluče o pitanjima koja se njih tiču.

„Ovo je osvrt na našu čvrstu posvećenost principima međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta koji su od suštinske važnosti za Evropu i za međunarodnu zajednicu u celini“, rekao je Košta i istakao da će ti principi nastaviti da upravljaju delovanjem EU.

U odnosu na to on je naglasio da je jučerašnja objava da neće biti novih američkih carina za Evropu pozitivna.

„Nametanje dodatnih carina bilo bi nespojivo sa trgovinskim sporazumom EU-SAD. Sada se moramo usmeriti na to da se ide dalje u sprovođenju tog sporazuma, a cilj ostaje efektivna stabilizacija trgovinskih odnosa između Evropske unije i SAD“, rekao je Košta.

On je ukazao da će EU nastaviti da brani sopstvene interese i da brani sebe, svoje države članice, građane i kompanije od svakog oblika prisile.

„Ona ima moć i alatke to da uradi i uradiće to ako i kada bude potrebno“, rekao je Košta.

Naglasio je da će gledajući u budućnost Evropska unija nastaviti konstruktivno da sarađuje sa SAD-om o svim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući u „stvaranju uslova za pravedan i trajan mir u Ukrajini“.

Košta se osvrnuo i na Odbor za mir koji je američki predsednik Donald Tramp juče formirao, ocenjujući da EU ima „ozbiljne sumnje“ vezane za to telo.

„Imamo ozbiljne sumjje oko više elemenata u povelji Odbora za mir koji se odnose na njegov obim, upravu i usaglašenost sa Poveljom UN“, rekao je Košta.

On je rekao da je EU spremna da radi sa SAD-om na primeni sveobuhvatnog Mirovnog plana za Gazu, sa Odborom za mir koji bi sprovodio svoju misiju kao prelazna adminsitracija, u skladu sa rezolucijom 2803 Saveta bezbednosti UN.

Odbor za mir koji je američki predsednik Donald Tramp lansirao juče na margini Svetslkog ekonoskog foruma u Davosu, prvobitno je bio zamišljen kao mala grupa svetskih lidera koji će nadgledati sprovođenje mira i obnovu u pojasu Gaze, no proširen je na širu inicijativu za koju neke evropske države smatraju da će potkopati Ujedinjene nacije.

Košta je podsetio da je Evropska unija usmerena na isporučivanju „ambiciozne agende za svoje građane“, oko odbrane, konkurentnosti, izgradnje strateški autonomnije Evrope i rekao da će sledeći sastanak lidera Unije 12. februara biti strateško razmatraje posvećeno jačanju jedinstvenog tržišta u novom geoekonomskom kontekstu.

(Beta)

