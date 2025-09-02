Košta: Proširenje najvažnija geopolitička investicija u sigurnost EU

Proširenje EU je najvažnija geopolitička investicija u sigurnost Evropske unije, izjavio je danas u Zagrebu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta koji je na 15-dnevnoj turneji po članicama Unije.

„Proširenje za Ukrajinu, proširenje za Moldaviju i za zemlje Zapadnog Balkana. To je vrlo zahtevan proces, ali moramo se fokusirati i napraviti prioritete i raditi s tim zemljama kako bismo postigli uspeh u ovom mandatu“, rekao je Košta na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, prenosi agencija Hina.

Plenković je rekao da se Hrvatska zalaže za nastavak proširenja na temelju ispunjavanja individualnih kriterijuma država-kandidata.

„Želimo da taj proces bude pravedan, dinamičan i na korist zemljama koje žele da posle Hrvatske uđu u EU, ali i da funkcionalnost cele Unije u pogledu budžeta i načina donošenja odluka bude na najvišem nivou“, kazao je Plenković.

Košta će tokom turneje po zemljama-članicama govoriti o glavnim prioritetima Unije uoči pregovora o novm višegodišnjem budžetu Unije.

Predsednik Evropskog saveta je turneju počeo u ponedjeljak u Sloveniji, u sredu će posetiti Austriju, u četvrtak Bugarsku i Rumuniju, a kraj nedelje će zaključiti posetom Češkoj i Holandiji.

Glavne teme u razgovorima s evropskim čelnicima su odbrana, Ukrajina, proširenje EU, Bliski istok, Višegodišnji financijski okvir, trgovina i konkurentnost.

Evropska komisija je u julu predložila ono što je nazvala “dosad najambicioznijim” sedmogodišnjim budžetom za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

„Svaki glas je važan i važno je saslušati razne lidere da bismo oblikovali naše prioritete i program za iduće mesece“, rekao je Košta.

(Beta)

