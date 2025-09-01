Košta: Zemlje Zapadnog Balkana da prevaziđu istorijske sukobe kako bi gradile zajedničku budućnost

Zemlje Zapadnog Balkana koje žele da se pridruže EU moraju da promene svoj način razmišljanja i prevaziđu istorijske sukobe kako bi izgradile zajedničku budućnost, izjavio je danas predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u govoru na Bledskom strateškom forumu.

„Putevi pristupanja Zapadnog Balkana, Moldavije i Ukrajine nisu samo obećanja. To su prioriteti. Ove zemlje su u srcu Evrope i deo su evropske budućnosti. U narednim godinama moramo pripremiti Uniju za proširenje – kroz reforme, prilagođavanje budžeta i jačanje upravljanja. Proširenje neće biti lako. Ali će se isplatiti“, rekao je on na Bledu.

Plan rasta EU za Zapadni Balkan je ocenio kao prekretnicu koja nudi finansijsku podršku i podsticaje za reforme, regionalnu saradnju i ekonomsku integraciju.

„Ne smemo izgubiti ovaj zamah. Svi lideri moraju dati svoj doprinos. Sve strane moraju preuzeti odgovornost. Jer se ne radi o geografiji. Radi se o vrednostima – demokratiji, ljudskim pravima, slobodi i vladavini prava“, rekao je Košta.

On se govoru povodom 20. godišnjice Bledskog foruma založio za „nezavisniju, otporniju i suvereniju Evropu“, posebno u svetlu nedavnog trgovinskog sporazuma EU i SAD i diplomatskih napora da se okonča ruska agresija u Ukrajini.

„Trgovina je samo jedna dimenzija naših odnosa sa SAD. Bezbednost – posebno tokom rata na našem pragu – je egzistencijalna briga. Eskalacija tenzija sa ključnim saveznikom oko carina, dok je naša istočna granica ugrožena, bila bi nerazumni rizik. Zato smo u ovom trenutku izabrali diplomatiju umesto eskalacije. Dali smo prostora dijalogu, izabrali smo uzdržanost jer smo odgovorni“, kazao je Košta.

Ponovio je da Evropa čvrsto stoji uz Ukrajinu, čiji je najveći donator od početka rata – izdvojeno je više od 170 milijardi evra.

Po rečima predsednika Evropskog saveta, EU se zalaže za „svet u kojem je mir zaštićen, partnerstva iskrena i principi Povelje Ujedinjenih nacija se poštuju, ne samo rečima već i delima“.

Pozvao je na hitan prekid vatre u Gazi i neometan pristup humanitarne pomoći tamošnjem stanovništvu.

„EU je dosledno osuđivala terorističke napade Hamasa 7. oktobra i nastavlja da poziva na bezuslovno oslobađanje svih talaca. Istovremeno, pravo na samoodbranu ne opravdava neselektivno uništavanje civilne infrastrukture, niti kolektivno kažnjavanje celog stanovništva. Moramo biti nedvosmisleni: Međunarodno humanitarno pravo se primenjuje na sve strane“, dodao je.

Rekao je i da EU ostaje vodeći donor palestinskom narodu – sa više od 450 miliona evra pomoći od početka izraelskog rata u Gazi.

„Aktivno podržavamo diplomatske napore. Palestinski narod zaslužuje mir, dostojanstvo i državnost. I da je to takođe najodrživiji put ka bezbednosti za izraelski narod. Verujemo da je oboje moguće. Ali samo ako delujemo zajedno – aktivnije se angažujući sa našim partnerima u regionu“, rekao je Košta.

(Beta)

