Kostić (Dveri): Milica Đurđević Stamenkovski je najveća obmana birača na političkoj sceni Srbije

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić izjavio je večeras da je predsednica njihovog bivšeg koalicionog partnera – stranke Zavetnici i aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski „najveća obmana birača na političkoj sceni Srbije“.

„Milica Zavetnica i ostali članovi njene stranke su do pre godinu i po dana nazivali Aleksandra Vučića veleizdajnikom, a njegov novi pokret su nazivali ‘pokret za spas rejtinga Aleksandra Vučića’. Zato ona nema pravo nikoga da naziva obmanom, a pogotovo ne studente i njihovu listu“, naveo je Kostić na društvenoj mreži Iks (X).

Đurđević Stamenkovski pozvala je ranije danas studente u blokadi da objave imena kandidata sa njihove najavljene studentske izborne liste, navodeći da su među tim imenima „vrlo sporni pojedinci koji su dokazano radili protiv države Srbije“, kao i da je u pitanju „obmana budućih birača“.

Dveri i Zavetnici su na parlamentarnim izborima nastupili kao opoziciona koalicija „Nacionalno okupljanje“, koja je osvojila 2,83 odsto glasova i nije prešla cenzus za ulazak u parlament.

Nakon izbora, predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski postala je ministarka u vladi Miloša Vučevića, potom i u vladi Đura Macuta, a brojni članovi te stranke dobili različite funkcije na državnom i lokalnom nivou.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com