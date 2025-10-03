Kostić (Dveri): Opozicioni poslanici zvanično da zatraže raspisivanje republičkih izbora

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić pozvao je opozicione poslanike da ne učestvuju u jesenjem zasedanju Skupštine Srbije i da podnesu zvaničan zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Kostić je agenciji Beta kazao da pokret Dveri neće učestvovati na narednim izborima, već da će podržati studentsku listu.

„Opozicioni poslanici ne bi trebalo da učestvuju u jesenjem zasedanju Skupštine Srbije koje počinje 7. oktobra, već da svi zajedno, njih 85, podnesu zahtev za raspisivanje parlamentarnih izbora i na taj način pošalju poruku da postoji jedinstvo opozicije i studenata po pitanju osnovnih zahteva. Oni poslanici koji to ne urade, očigledno su u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom (SNS)“, ocenio je predsednik pokreta Dveri.

Prema njegovim rečima, jedino studenti, uz podršku svih opozicionih stranaka, mogu da smene aktuelnu vlast.

„Srpski pokret Dveri apsolutno podržava sve zahteve studenata i podržaćemo studentsku listu za predstojeće izbore. Ne dolazi u obzir pravljenje trulih koalicija s nekim lažnim desničarskim strankama. Nama je najbitnije da se smeni korumpirani režim Aleksandra Vučića, a nakon nove vlade i skupštine, oročenih na 12 ili 18 meseci, možemo pričati o novim izborima u koaliciji sa strankama i pojedincima koji su nama bliski na ideološkim osnovama. U ovom trenutku jedino studenti sa svojom listom mogu da sruše Vučića i zato ih podržavamo bez ikakvog interesa“, rekao je Kostić.

(Beta)

