Kostić (Dveri) upitao Đurića da li je Srbija upoznata sa formiranjem migracionog centra na Kosovu

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić upitao je danas ministra spoljnih poslova Marka Đurića da li je na konferenciji o migracijama u Severnoj Irskoj razmatrano formiranje migracionog centra za jugoistočnu Evropu koji bi se nalazio na Kosovu.

„Juče je u Severnoj Irskoj održan sastanak predstavnika britanske diplomatije i zemalja Balkana, na kojem je jedna od glavnih tema bila migrantska politika i migracioni tokovi u regionu. Prema informacijama koje su dospele u javnost, na ovom skupu razmatrana je i mogućnost formiranja takozvanog migracionog centra za jugoistočnu Evropu“, navodi se u saopštenju pokreta Dveri.

Kosovo bi, kako se dodaje u saopštenju, trebalo da „postane karantin za sve ilegalne migrante i tražioce azila u Velikoj Britaniji“.

Pokret je zbog, kako navodi, ozbiljnosti i potencijalnih posledica te inicijative po bezbednost Srbije, upitao ministra Đurića da li je Ministarstvo spoljnih poslova bilo zvanično upoznato sa dnevnim redom i zaključcima tog sastanka.

„O čemu se konkretno razgovaralo u vezi sa migracionom politikom i eventualnim formiranjem migracionog centra na teritoriji Kosova i Metohije? Koji su stavovi i potezi Republike Srbije u odnosu na ove najave i planove?“, navodi se u saopštenju i dodaje da Dveri od Đurića očekuju hitan i otvoren odgovor.

(Beta)

