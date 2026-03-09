Kostić (Dveri): Vlast u Srbiji tražila od Rusije da se više ne bavi temom Kosova i Metohije

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić izjavio je da je iz kabineta ministra inostranih poslova Srbije Marka Đurića zahtevano od ruskog ministarstva spoljnih poslova da se Rusija ubuduće u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ne bavi temom Kosova i Metohije.

Kostić je agenciji Beta kazao da su tu informaciju potvrdili „ruski prijatelji“ iz ministarstva spoljnih poslova, i drugi politički činioci u Srbiji koji su bliski Kremlju.

„To je samo još jedan dokaz da Srpska napredna stranka (SNS) i aktuelni ministar inostranih poslova Marko Đurić više nisu spremni da se bore za Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije, i da na međunarodnim forumima nemaju nameru da se suprostavljaju politici Evropske unije (EU) koja ne poštuje suverenitet naše države“, rekao je Kostić.

Prema njegovim rečima, aktuelna vlast u Srbiji je „pustila niz vodu“ Kosovo i Metohiju, „što potvrđuje i njihov odnos prema Zakonu o strancima i nameri prištinski vlasti da srpsko obrazovanje i zdravstvo integrišu u kosovski sistem“.

„Vlast u Beogradu na čelu s Aleksandrom Vučićem više nije spremna da se bori za srpski narod i srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Sramota je da nijedna nadležna institucija u Srbiji nije reagovala na upad predstavnika kosovskih vlasti na Univerzitet u Severnoj Mitrovici i pokušaj Aljbina Kurtija da srpsko obrazovanje i zdravstvo pređu pod pokroviteljstvo Kosova. Vučić zamajava narod s ekonomskim projektima do 2030. godine, dok o situaciji na Kosovu prenebregava da govori u javnosti“, ocenio je predsednik Dveri.

On je naglasio da je predsednik Vučić ucenjen od strane EU i da mora da radi po njihovim naredbama.

„Poslanici vladajućih stranaka i dela opozicije ne žele da se u skupštini Srbije raspravlja o situaciji na Kosovu, a tek posle dva meseca je odobrena sednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, koja će biti održana sutra iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija. To je dokaz da Aleksandar Vučić svoju izdaju Kosova želi da prikrije od javnosti“, istakao je Kostić.

(Beta)

