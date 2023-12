Kovačević (Da se struka pita): Nismo dobili priliku za gostovanje na nacionalnoj frekvenciji

Kandidat liste „Srbija na Zapadu – Da se struka pita“ za premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Vladimir Kovačević rekao je danas da ta politička lista nije dobila priliku da se pojavi ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom „da predstavi program zbog kojeg je prikupljala potpise za gradske i parlamentarne izbore“.

„Politička inercija, nestanak zainteresovanosti za nova lica u politici i polarizovani mediji čini se da predstavljaju najveći kancer za napredak države. Radio televizija Srbije (RTS) nas je obavestila da nismo parlamentarna partija, pa je to razlog što je izostao poziv za debate i gostovanje na nacionalnoj frenkvenciji“, naveo je Kovačević u pisanoj izjavi.

Kovačević rekao i da je Nova – Da se struka pita jedna od najstarijih opozicionih partija, sa više od deset godina postojanja i da je dve trećine svog političkog života bila parlamentarna.

„Diskriminaciji nema kraja, nažalost, ni na televizijama čiji je osnivač United Media i druge televizije. Čini se da će od nacionalnih frekvencija RTS 2 biti maksimum u predstavljanju liste ‘Srbija na Zapadu – Da se struka pita’ i to zaista predstavlja žaljenje i gubitak za sve one birače koji su spremni da pogledaju na drugu stranu u odnosu na navijački orijentisanu i polarizovanu Srbiju“, naveo je on.

Kovačević dodao da je večeras zakazan termin za predstavljanje liste „Srbija na Zapadu – Da se struka pita“ u 20.00 na Drugom kanalu RTS-a, dok je u isto vreme debata na Prvom kanalu te televizije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.