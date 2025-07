Kovačević (N2SP): Studenti da iskoriste letnje zatišje da podrže formiranje opštedruštvenog fronta

Predsednik stranke Nova – Da se struka pita (N2SP) Vladimir Kovačević ocenio je danas da bi studenti „period letnjeg zatišja pred konačni obračun sa režimom“ trebalo da iskoriste da podrže formiranje opštedruštvenog fronta predvođenog „iskusnim i stručnim rodoljubima“.

„Potrebno je da se što pre obelodane imena nosilaca struke, koji imaju znanje i ogromno iskustvo. Industrijalci, privrednici, poljoprivrednici, naučni radnici, radnici u kulturi nikada više ne smeju igrati na kartu političara opšte struke. Mora se čuti glas struke i iskustva“, naveo je Kovačević u saopštenju.

Prema njegovoj oceni, Srbiju neće u 21. vek odvesti „isprazni teoretičari i skupštinski demagozi“, nego ljudi od struke i iskustva.

Ocenio je i da su trenutno na jednoj strani „političari opšte prakse“ – među kojima je najviše onih bez ikakvih kompetencija i sa sumnjivim obrazovanjem, a na drugoj studenti – „najdobronamerniji deo stanovništva vođen idealima“, ali bez životnog i radnog iskustva, zbog čega smatra da je rešenje – negde između.

„Studenata u Srbiji ima oko 250.000-300.000 i oni su uspeli da nam vrate nadu u promenu sistema, probudivši celu Srbiju. Sada u Srbiji ima blizu milion građana koji javno istupaju protiv režima. To znači da ima bar još milion i više, onih koji to misle tajno. Svima je jasno da je stvoren opštenarodni bunt, koji broji nekoliko miliona ljudi. I svi očekuju samo jedno. A to je da Vučić da izbore“, dodao je.

Kovačević je ocenio i da se ne sme dozvoliti da se opet desi zamena „jednih političara opšte prakse sa drugim političarima opšte prakse“.

„Stranački prvaci sa kupljenim diplomama, bez ikakvog obrazovanja, bez ikakvog radnog iskustva ne smeju se više nikada birati za nosioce

društveno – političkog talasa“, kazao je Kovačević.

(Beta)

