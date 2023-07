Kovačević (Nova D2SP):Policija i vojska da se uključe u rešavanje problema izazvanih svinjskom kugom

Policija i vojska treba da se uključe na terenu u rešavanje problema izazvanih svinjskom kugom jer je Vlada Srbije nesposobna da suzbije tu bolest, ocenio je danas predsednik Nove – Da se struka pita (Nova D2SP) Vladimir Kovačević.

„Koliko je raštimovana Vlada Srbije i koliko je bez autentičnog vođe, govori činjenica o nepreduzetim merama uključivanja vojske i policije kao redovne mere svuda u svetu radi razdvajanja kretanja ljudi i roba potencijalno rizičnog prostora od zaraženog područja afričkom svinjskom kugom“, naveo je Kovačević u saopštenju.

On je ukazao da je neshvatljivo da se stručni ljudi ne oglašavaju o tome šta treba da se uradi da bi se što pre suzbila svinjska kuga.

„Bezbednost i zdravlje ljudi i životinja svuda u svetu su sinergija. Kada se ona naruši, u svakoj zemlji sveta se proglašava vanredno stanje i populacija se uvodi u uzbunjeni status radi mobilisanja svih raspoloživih resursa zarad efikasne borbe protiv bolesti, u ovom slučaju fatalne svinjske bolesti“, istakao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, koliko je ozbiljna situacija treba procenjivati na osnovu predviđenih mera nakon uočene bolesti.

„Prva mera posle uništenja zapata je šest meseci bez uzgoja, pod uslovom da ne bude nigde u prečniku od tri kilometra novo žarište, a ako bude, produžava se, i to može da traje do tri godine. U prečniku do tri kilometra je zaražena zona, a u prečniku do 10 kilometara od žarišta je ugrožena zona, a trenutno ima preko 110 žarišta na teritoriji Srbije“, rekao je Kovačević.

Dodao je da je stroga kontrola kretanja ljudi i životinja između ugroženog i zaraženog područja imperativ koji se mora uspostaviti, inače posledice mogu biti toliko fatalne da na području Srbije, a i regiona, ne bude više nijedne žive svinje.

„Zbog kontaminirane zemlje i dezinfikacionih mera koje se moraju detaljno sprovesti u periodu od minimum šest meseci, svinjarska proizvodnja u tim područjima neće postojati. Od danas možemo da živimo jedino u nadi da ova fatalna svinjarska bolest neće zahvatiti celu Srbiju“, upozorio je Kovačević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.