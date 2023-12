Kovačević (Srbija na Zapadu-Da se struka pita): Sud potvrdio da Jelena Zorić nije potpisala podršku

Nosilac liste „Srbija na Zapadu – Da se struka pita“ Vladimir Kovačević izjavio je danas da je Viši sud u Beogradu, povodom žalbe novinarke Jelene Zorić na rešenje Gradske izborne komisije (GIK), potvrdio da ona „uopšte nije bila, ni u elektronskom, niti u papirnom obliku lice koje je dalo potpis podrške toj izbornoj listi.

Kovačević je u pisanoj izjavi naglasio da to što se desilo izbotrnoj listi čiji je nosilac „ostaje kao upozorenje svakome ko hoće da se bavi politikom van dogovorenih lista i tajnih dilova“.

„Pitamo one koji su nas danima klevetali da li osećaju bar trunku srama i da li će pomisliti da nam se izvine, bez objašnjenja zašto su to učinili, jer to ni ne želimo više da znamo? Ovo je velika lekcija za sve nas koji prvi put učestvujemo u izbornom procesu, koje sve prepreke se postavljaju pred one koji hoće da se bave ovim poslom i da oni koji su pošteni, savesni i odgovorni prvo moraju proći kroz ‘toplog zeca'“, naveo je Kovačević.

On je poručio da „odustajanja nema, jer će ideja Srbije na Zapadu i vraćanje stručnosti u politiku ostati najveća vrednost ovih izbora“.

(Beta)

