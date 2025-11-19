Kozma: Naprednjaci iz Poslaničke grupe prijateljstva sa Nemačkom vređali goste iz Bundestaga

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta Robert Kozma izjavio je da su članovi Poslaničke grupe prijateljstva sa Nemačkom iz redova Srpske napredne stranke vređali goste iz nemačkog Bundestaga na današnjem sastanku kada su oni izneli kritike na račun Srbije.

Kozma je za portal Nova rekao da je sastanak poslanika skupštine Srbije sa predsednikom i članom Odbora Bundestaga za evropske poslove, Antonom Hofrajterom i Borisom Mijatovićem, bio veoma buran.

„Predstavnici Srpske napredne stranke su izuzetno burno negodovali, nepristojno se ponašali, dobacivali i vređali goste. Pored njih je bila ambasadorka Nemačke (Anke Konrad). Sednica je vođena bez ikakvog reda. Predsedavajući je davao reč po nekom svom nahođenju, pre svega predstavnicima vladajuće većine“, kazao je Kozma.

Naveo je da su Hofrajter i Mijatović, poslanici Bundestaga iz stranke Savez 90/Zeleni, u uvodnom izlaganju manje-više ponovili ono što je konstatovano u nedavnoj Rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji i godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije.

„Rekli su da Srbija, ako želi da postane članica Evropske unije, mora da obrati pažnju na političke kriterijume – da mora da bude demokratska zemlja sa vladavinom prava, pravnom državom, slobodnim medijima, da tužilaštvo i pravosuđe ne smeju da budu kontrolisani od režima“, dodao je Kozma.

Hofrajter i Mijatović su se „posebno fokusirali na odnos prema novinarima i na kontrolu medija s nacionalnom frekvencijom, gde dominiraju Aleksandar Vučić i predstavnici vladajućeg režima, dok opozicije gotovo da uopšte nema“, naveo je Kozma i dodao da su se „posebno bavili pitanjem pete frekvencije, koja se i dalje ne dodeljuje televiziji Nova ili N1“.

„Poslanici Srpske napredne stranke su dobacivali i vređali nemačke poslanike tokom njihovog obraćanja. U tome se najviše isticao Dalibor Šćekić, a nije zaostajao ni Milan Radin, zamenik predsednika Odbora za evropske integracije. U jednom trenutku, predsednica Poslaničke grupe prijateljstva sa Nemačkom Marija Zdravković oduzela je reć Borisu Mijatoviću zato što je on izneo kritiku medijske scene. On je na to ostao šokiran, jer se to tako ne radi u demokratskim zemljama“, kazao je Kozma.

On je ukazao da je situacija kulminirala kada su se nemački poslanici usprotivili takvom toku diskusije.

„Rekli su da ne žele da ih bilo ko vređa i da su vrlo dobro obavešteni o situaciji u Srbiji. U jednom trenutku je Hofrajter rekao da je Srbija ta koja želi da bude članica EU i da mora da bude demokratska ako to želi, a ako neće, da to treba slobodno da kaže, jer je niko ne tera da bude članica EU. Na to su poslanici vladajuće stranke vrlo burno reagovali sa narativom da ih oni vređaju i da zloupotrebljavaju srpsko gostoprimstvo“, naveo je Kozma.

Kozma je kazao da su predstavnici vladajuće većine počeli da vređaju goste na srpskom jeziku, iako su znali da ih Mijatović donekle razume.

„Pri izlasku iz sale je poslanik SNS Dalibor Šćekić meni opsovao majku“, dodao je poslanik Zeleno-levog fronta.

Burno je protekao i jučerašnji sastanak članova Odbora skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove sa predsednikom Odbora Bundestaga za bezbednost Tomasom Rovekampom, iz vladajuće Hrišćansko-demokratske unije kancelara Fridriha Merca.

Nakon niza teških reči na račun Nemačke, Rovekamp je demonstrativno napustio sastanak nakon što je poslanik pokreta Mi-snaga naroda Aleksandar Pavić rekao da kancelar Merc ima nacističko poreklo i da mu je deda bio nacistički ratni zločinac, navodi Nova.

(Beta)

