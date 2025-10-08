Kozma (ZLF) na Skupštini: Vlast ne odustaje da koristi objekte dve godine bez upotrebne dozvole

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Robert Kozma rekao je na sednici Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, da vlast ne odustaje od namere da se objekti koriste dve godine bez upotrebne dozvole.

Objekti za međunarodnu izložbu Ekspo koristiće se, kako je rekao, samo na osnovu pozitivnog izveštaja tehničke komisije.

„Reč je, ne samo o objektima za izložbu, nego i o objektima za sajamske manifestacije, hotelu, stadionu, stanovima“, dodao je Kozma.

Naveo je da su nejasna i objašnjenja ministarske građevinarstva Aleksandre Sofronijević o Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis vlasništva.

„Ministarka čas govori da se radi o legalizaciji, čas govori da će oni biti upisani sa zvezdicom“, rekao je Kozma.

Podsetio je poslanike vladajuće koalicije na hapšenja kadrova SNS, bivšeg gradskog sekretara za ozakonjenje objekata Nemanje Stajića koji je legalizovao 300 bespravnih objekata, kao i na Aleksandra Jovičića bivšeg predsednika opštine Palilula, takođe uhapšenog zbog korupcije.

On je rekao da će predloženi zakon o legalizaciji omogućiti da se legalizuju objekti investitora koji su bliski aktuelnoj vlasti sa više spratova, a da će građani, možda, legalizovati male kuće.

Upitao je ko će snositi odgovornost za bezbednost nelegalno izgrađenih sportskih objekata, sala za venčanje i drugih zgrada.

Istakao je da će biti kažnjeni oni građani koji su podneli zahtev za legalizaciju pre nekoliko godina i još nisu rešeni zbog javašluka vlasti i sada će morati ponovo da ga podnose po usvajanju novog zakona.

„U Srbiji ćemo biti svoji na svome kada srušimo ovaj kriminalni režim“, rekao je Kozma.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovarajući na optužbe rekao je da je „siroma Fridrih Merc (nemački kancelar) šta sve mora da čita“.

„Žao mi tog čoveka ako ga ovakvim glupostima bombarduju, od svog posla ako stigne da pročita sve mejlove koje mu šalju. Ako stigne da pročita može da stekne lepu sliku o našoj parlamentarnoj opoziciji“, rekao je Jovanov.

Dodao je da „oni pišu u Berlin da se žale na svoju državu, na predsednika, na vlast“.

„Kažu naprednjačka gradnja, da naprednjačka gradnja su autoputevi, pruge, škole, bolnice i sve što nećete biti u stanju da okrečite kad dođe do promene vlasti, mada ćete tu promenu gledati samo na televiziji, jer u tome nećete učestvovati. Vi ste bivši, vi ne postojite, vi ne predstavljate nikoga“, rekao je Jovanov.

Naveo je da, ako se ZLF nada promeni vlasti, da se to neće desiti na „ovim izborima“.

Ministar finansija Siniša Mali objasnio je da tehnički prijem garantuje bezbednost objekata, a da je upotrebna dozvola pravni dokument.

„Nakon tehničkog prijema na korak je upotrebna dozvola“, rekao je Mali.

Ministar pravde Nenad Vujuć na primedbe opozicije da će sudske takse poskupeti 50 odsto zbog čega se menja Zakon o sudskim taksama, rekao je da će one u proseku poskupeti 10 odsto.

Prema rečima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragana Glamočića predloženim Zakonom o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja uvodi se sertifikat kao dokaz o poreklu semena i sadnog materijala i uspostavlja se registar.

On je na primedbe poslanika o stanju u poljoprivredi rekao da će se stimulisati grane koje donose velike prinose i preporučio poljoprivrednicima da diversifikuju proizvodnju.

Glamočić je naveo da treba očekivati da se smanjuje broj muznih krava jer se uvode nove genetske vrste koje daju više mleka.

(Beta)

