Kozma (ZLF): Zar je Srbiji kao ekonomskom tigru potreban hotel Trampovog zeta za privredni razvoj

Poslanik Zeleno-levog fronta u Skupštini Srbije Robert Kozma, upitao je u Skupštini Srbije (tokom rasprave o zakonu za rušenje zgrada Generalštaba) kako to da je vladajućoj koaliciji potreban hotel Trampovog zeta na mestu tih zgrada, koji bi uticao na privredni razvoj Srbije, kada tvrde da je država – ekonomski tigar.

On je na sednici Skupštine, na kojoj se raspravlja o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, (prostor na kojem se nalaze zgrade Generalštaba), rekao da je cilj tog zakona da se Trampovom zetu pokloni lokacija za izgradnju luksuznog hotela.

„Svaku tešku situaciju vlast koristi da progura neki poklon njenim tajkunima i strancima kako bi ćutali o kriminalu i korupciji u Srbiji“, rekao je Kozma.

Tako su, kako je naveo, u vreme masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar Vlada, ministri Goran Vesić i Aleksandra Sofronijević izmenili Zakon o planiranju i izgradnji kojima je tajkunima besplatnom konverzijom poklonjeno nekoliko milijardi evra.

„I sada Trampovom zetu poklanjate lokaciju u nadi da će ćutati na vaša nepočinstva. Reč je o jednom hotelu, pa zar je vaš ekonomski tigar spao na jedan hotel, ništa industija, IT revolucija? To je mera vašeg privrednog razvoja. Strancima lokacija na poklon, vama debela koverta u džep, građanima dugovi ili posao na recepciji hotela ili za čišćenje soba“, rekao je Kozma.

Za evropske stručne institucije zgrade Generaštaba su remek delo i zato ZLF traži povlačenje predloženog zakona i stručnu raspravu o tim zgradama oštećenim tokom NATO bombardovanja 1999. godine, rekao je poslanik.

Istakao je da je predloženi zakon i protivustavan i u suprotnosti sa zakonom o kulturnom nasleđu, a zbog skidanja zaštite statusa spomenika kulture se, kako je dodao, vode sudski procesi protiv direktora gradskog i republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i sekretarke u Ministarstvu kulture.

Zakon je, prema njegovim rečima, nepotreban jer uslove gradnje u Srbiji predviđa Zakon o planiranju i izgradnji.

Kozma je rekao da niko nije protiv izgradnje kako vlast optužuje opoziciju, ali jeste protiv „kriminalne izgradnje zbog čega je na stanici u Novom Sadu poginulo 16 ljudi“.

Upitao je da li je trebalo da, nakon požara u kojem je izgoreo deo Hilandara, na tom mestu bude izgrađen hotel sa tablom kao spomen obeležjem.

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov je ocenio da je takvo poređenje neprimereno.

On je zatim izneo niz informacija prema kojima arhitekta Nikola Dobrović koji je projektovao zgrade Generalštaba nije bio vrhunski arhitekta i naveo da posle tog projekta nije ništa više izgradio u Beogradu.

Na primedbu Kozme da sadašnja vlast nema poštovanja prema partizanskom pokretu i antifašističkoj borbi koju simbolišu zgrade, Jovanov je rekao da bi „partizanski pokret danas streljao i bez suda one koji rade za pare iz inostranstva“.

Istakao je da će u hotelu na mestu Generalštaba raditi građani Srbije, ali da će imati prilike da rade i „blokaderi kao lift bojevi i baba sere“.

Prema rečima Peđe Mitrovića (Stranka slobode i pravde) poslanici vlasti nemaju pojma šta govore i ko je bio Dobrović.

On je podsetio da su svetski autoriteti u arhitekturi pohvalno govorili o Dobroviću i citirao Ovena Haterlija koji je rekao da su zgrade Generalštaba jedan od izuzetnih primera modernizma u Evropi.

„To je remek delo ne samo za Srbiju već za sve stručnjake. Ta zgrada se nalazi svetskim udžbenicima, o njoj se predaje na univerzitetima Prinston, Jejl, Kolumbija … a nalazi se i u globalnom atlasu brutalističke arhitekture“, rekao je Mitrović.

Istakao je „da je vlast zidala ono đubre u Beogradu na vodi, a sada bi da proceni šta je remek delo“.

Replicirajući mu, Jovanov je rekao da „Dobrović ličnost za koju mogu da se navedu i plusevi i minusi“.

„Da je vredeo više izgradio bi još nešto posle zgrada Generalštaba, na sreću nije izgradio sve što je hteo. Donosimo zakon o ruševini, a ne o onome što zgrada nekad bila“, rekao je Jovanov i optužio opoziciju da se protivi izgradnji memorijala u okviru budućeg kompleksa na mestu Generalštaba uz tvrdnju da ta njihova borba neće biti uspešna.

(Beta)

