KPK poziva na jačanje borbe protiv korupcije tokom perioda 15. petogodišnjeg plana

Disciplinsko telo Komunističke partije Kine (KPK) pozvalo je na dodatno jačanje napora u borbi protiv korupcije tokom perioda 15. petogodišnjeg plana (2026–2030), prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Poziv je upućen u saopštenju usvojenom na Petoj plenarnoj sednici 20. Centralne komisije KPK za disciplinsku inspekciju (CCDI), održanoj od ponedeljka do srede u Pekingu.

Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije, prisustvovao je sednici i održao važan govor.

Plenarna sednica razmotrila je rad disciplinske inspekcije i nadzora tokom 2025. godine i odredila zadatke za 2026. godinu. Usvojen je izveštaj o radu koji je, u ime Stalnog komiteta CCDI, podneo Li Si, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK i sekretar CCDI.

Na sednici je jednoglasno odlučeno da se kao smernice uzmu važni govori Si Đinpinga, da se istrajno jača politički nadzor i ostane odlučan u unapređenju ponašanja, sprovođenju discipline i borbi protiv korupcije.

Istaknuto je da je tokom 2025. godine vrhovno disciplinsko telo istraživalo, kažnjavalo i javno objavljivalo tipične slučajeve kršenja discipline, kako bi se dodatno unapredio radni stil i podstakle nove prakse unutar Partije.

Pojačani su napori u suzbijanju korupcije u ključnim sektorima, kao što su finansije, državna preduzeća, energetika, vatrogasni sektor, duvanska industrija, farmaceutski sektor, visoko obrazovanje i sport.

Produbljene su kampanje za rešavanje nepravilnosti i korupcije koje se dešavaju „na kućnom pragu“ građana. Takođe je dodatno unapređena reforma sistema disciplinske inspekcije i nadzora.

(Beta)

