Kragujevac: Zbog pojave šuge epidemiološka situacija pod nadzorom uz mere prevencije

Povodom registrovanih slučajeva šuge kod određenog broja zaposlenih u kompaniji Stelantis u Kragujevcu, iz Gradske uprave su saopštili da je situacija „pod epidemiološkim nadzorom i postupa se skladu sa protokolima i preporukama stručnih službi Doma zdravlja i Instituta za javno zdravlje Kragujevac“.

Članica Gradskog veća Jelene Pavić je danas saopštila da su sve neophodne mere prevencije i suzbijanja infekcije preduzete pravovremeno i u tesnoj koordinaciji sa menadžmentom kompanije.

„Važno je edukativno ukazati na činjenicu da se ova bolest prenosi dužim direktnim kontaktom koža na kožu i da, suprotno čestim zabludama, nije nužno posledica nedostatka lične higijene, već se može pojaviti u bilo kom većem kolektivu. Kratkotrajni kontakti, kao i boravak u javnom prevozu ili drugim javnim prostorima u uobičajenim okolnostima, ne predstavljaju rizik za širu populaciju“, navela je Pavić.

Ona je precizirala da je trenutna situacija pod kontrolom stručnih službi, da je sprovedena neophodna trijaža i terapija za obolela lica, kao i da nema mesta panici niti širenju dezinformacija koje mogu izazvati nepotrebnu uznemirenost građana.

„Grad Kragujevac će, zajedno sa relevantnim zdravstvenim ustanovama, nastaviti da prati stanje na terenu i o svim bitnim podacima blagovremeno izveštava javnost. Apelujemo na sve građane da se o epidemiološkoj situaciji informišu isključivo putem zvaničnih izvora“, naglašeno je u saopštenju.

Iz Doma zdravlja je prošle sedmice potvršeno da je otkriveno „nekoliko“ slučajeva šuge kod stranih radnika u Stelantisu u Kragujevcu.

Njima je otvoreno bolovanje, a svi koji žive sa njima u stanu ili kući, stavljeni su u izolaciju.

I u Domu zdravlja i u Institutu za javno zdravlja su naveli da pojava šuge u Stelantisovoj fabrici ne bi smela da bude povod za još jedan napad na strane radnike jer se ta bolest sporadično pojavljuje u Kragujevcu.

Tokom 2025. godine je bilo oko 500 registrovanih slučajeva.

Pre četiri godine šuga se pojavila u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac.

Povodom pojave šuga ovih dana reagovale su i neke opozicione stranke.

Monarhisti Kragujevca su zahtevali hitno i potpuno razjašnjenje svih činjenica, navodeći da prema informacijama koje su dobili od zaposlenih, postoji sumnja da je broj obolelih od šuge znatno veći od javno saopštenog.

Pozvali su Institut za javno zdravlje Kragujevac da sprovede detaljno epidemiološko ispitivanje, objavi zvanične podatke i jasno saopšti koje su mere preduzete radi sprečavanja daljeg širenja zaraze.

„Radnici tvrde da se zaraza pojavila prvo među radnicima iz Nepala, koji, kako kažu, žive u izuzetno lošim i prenatrpanim smeštajnim uslovima. Takođe, ističu da je i njima žao radnika iz Nepala, te da je odgovornost za takvo stanje na agenciji i poslodavcima koji su takav smeštaj organizovali. I sami radnici Nepala su se žalili agenciji na uslove u kojima žive. Spavaju na paletama i žive po njih 30-ak u smeštaju sa jednim kupatilom“, naveo je u saopštenju predsednik Monarhista Kragujevca odbornik Milana Tanovića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com