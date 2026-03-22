Kragujevačka opozicija formirala Savet kao viši nivo saradnje

Saradnja opozicionih stranaka i udruženja, kao i samostalnih odbornika u kragujevačkoj Skupštini prešla je početkom marta na viši nivo formiranjem Saveta opozicionih organizacija grada Kragujevca, pišu "Kragujevačke novine".

Do sada je bio na snazi dogovor o zajedničkom delovanju, saradnji u pripremi nastupa na sednicama, pokretanje novih tema i stavljanje na dnevni red, a sada se sve to formalizuje i otvara prema građanima i javnosti.

Cilj je da ta saradnja opozicije bude vidljivija građanima i da i oni pojedinačno mogu da se obrate za razgovor, kao i organizacije i udruženja koji nisu zastupljeni u parlamentu.

Po Daliboru Jekiću iz SSP-a, ta saradnja do sada nije bila dovoljno vidljiva za građane.

Hteli su da formalizuju te odnose i da podignu vidljivost saradnje opozicije i da kažu građanima da su razlike stavili po strani, a isključivi interes im postao razvoj grada, pored zaštite interesa građana i demokratskih principa, kao i borba za što bolje izborne uslove koji nas očekuju.

Pitanje koje je kao jedna od prvih reakcija javnosti odmah postavljeno je da li ovaj novi vid saradnje znači prelazak na koaliciju.

U opozicionim strankama objašnjavaju da Savet nije koalicija, ali se ne isključuje ta mogućnost.

Po odborniku „Nove snage“ Kragujevca Nikoli Nešiću, novoosnovani Savet nije koalicija, daleko je od nje, ali opozicija ima dogovor da će napraviti koaliciju ili više njih, kako građanima bude najviše odgovaralo.

Opozicionim strankama u Savetu važno je da rade i bave se analizom stanja i studentskim pokretom koji je u usponu, da vide u kakvim su odnosima sa njima i razmene mišljenja.

Smatra se da će oni biti važan činilac na sledećim izborima. Treba videti kako se boriti za smenu vlasti, kako se odnositi prema zborovima, programu stranaka, pišu „Kragujevačke“.

Predsednik Izvršnog odbora SSP i narodni poslanik Dalibor Jekić izneo je mišljenje da ne treba više pričati šta ne valja u ovom gradu, već pružiti ozbiljnu nadu građanima.

„Mi to ne možemo ako oni ne vide da ćemo mi moći sutra da funkcionišemo zajedno. Važno je da već sada možemo da funkcionišemo da sutra kada dođe do pada vlasti znamo kako se preuzima odgovornost“, rekao je Jekić.

(Beta)

