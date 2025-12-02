Kragujevačko tužilaštvo formiralo predmet zbog obrušavanja puta kod Centra izvrsnosti

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu je formiran predmet povodom obrušavanja potpornih zidova i dela pristupne saobraćajnice kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu.

Na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva se navodi da je o ovom događaju obavešten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, koji je policiji naložio vršenje uviđaja, obaveštavanje Građevinske inspekcije, kao i hitno preduzimanje drugih mera i radnji kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti i eventualno postojanje elemenata krivičnog dela, za koje se goni po službenoj dužnosti.

Saopšteno je da će javnost „blagovremeno biti obaveštavana o daljem toku postupka“.

(Beta)

