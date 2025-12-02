Kragujevačko tužilaštvo formiralo predmet zbog obrušavanja puta kod Centra izvrsnosti

Na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva se navodi da je o ovom događaju obavešten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, koji je policiji naložio vršenje uviđaja, obaveštavanje Građevinske inspekcije, kao i hitno preduzimanje drugih mera i radnji kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti i eventualno postojanje elemenata krivičnog dela, za koje se goni po službenoj dužnosti.
Saopšteno je da će javnost „blagovremeno biti obaveštavana o daljem toku postupka“.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com