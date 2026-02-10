Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Skup podrške aktivisti Stevanu Mihailoviću, kome je demoliran automobil, počeo je večeras u 19 časova na kragujevačkom Đačkom trgu.

Građani su prošetali do prostorija Srpske napredne stranke (SNS) ispred kojih se nalazi kordon policije, a u prostorijama su aktivisti te partije.

Mihailović je kazao okupljenima da je napad na njegovu imovinu pokušaj zastrašivanja te zamolio gradonačelnika Kragujevca Nikolu Dašića da pronađe „vandale koji su uništili auto“.

„Ljudi iz zborova nisu nasilni, niti je iko iz zborova napravio bilo kakav incident, a bili smo na masovnim skupovima. Do sada se u Kragujevcu ovo nije dešavalo. A nije se dešavalo, jer su protesti bili masovni. Sada je manje ljudi ostalo i oni žele i vas da zastraše“, rekao je aktivista.

Mihailovićev automobil je oštećen sinoć oko 23 sata, nakon što ga je lokalni portal blizak vlasti „Ucentar“ targetirao.

Zborovi građana i opozicione stranke su osudile taj čin, a gradonačelnik Kragujevca i poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nikola Dašić je na svom Fejsbuk profilu napisao da osuđuje svaki vid vandalizma te pozvao nadležne organe da „urade svoj posao“.

(Beta)

