Kremlj: Danas u Abu Dabiju prvi sastanak trilateralne radne grupe za bezbednosna pitanja

Ušakov je novinarima rekao da u Abu Dabi putuje ruska delegacija, koju predvodi visoki zvaničnik Generalštaba general Igor Kostjukov, kako bi se sastala sa Ukrajincima i Amerikancima.
„Amerikanci su mnogo uradili da se pripreme za ovaj sastanak i nadaju se da će biti uspešan i da će otvoriti perspektive za napredak po svim pitanjima vezanim za okončanje sukoba“, naglasio je Ušakov, preneo je francuski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.
Sastanak posvećen ekonomskim pitanjima održaće danas u Abu Dabiju Vitkof i izaslanik Kremlja za međunarodna ekonomska pitanja Kiril Dmitrijev, rekao je Ušakov.
„Iskreno smo zainteresovani za rešenje (sukoba) političkim i diplomatskim sredstvima. Dokle god se to ne desi, Rusija će nastaviti da ostvaruje svoje ciljeve na bojnom polju“, dodao je on.
Prema navodima Kijeva, Ukrajinu će na trilateralnom sastanku predstavljati sekretar Saveta bezbednosti Rustem Umerov, njegov načelnik kabineta Kirilo Budanov, zamenik načelnika kabineta Sergij Kislica, šef predsednikove stranke David Arahamija i načelnik Generalštaba Oružanih snaga, general Andrij Hnatov.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com