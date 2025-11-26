Kremlj ocenjuje da je ozbiljan proces u toku oko okončanja rata u Ukrajini

Kremlj je označio danas kao „ozbiljan proces“ tekuće diplomatske napore oko američkog plana za okončanje rata u Ukrajini uoči najavljene posete američkog izaslanika Moskvi iduće nedelje.

„Proces je u toku. Radi se o ozbiljnom procesu“, rekao je portparol ruskog predsedništva Dmitrij Peskov odgovarajući novinarima.

„Trenutno verovatno nema ništa važnije od toga“, dodao je Peskov.

Visoki zvaničnik Kremlja Jurij Ušakov potvrdio je danas da će specijalni izaslanik SAD za mirovne misije Stiv Vitkof posetiti Moskvu sledeće nedelje da bi razgovarao o rešenju za rat u Ukrajini.

Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljne poslove, tvrdio je da zvaničnici Kremlja još nisu videli američki mirovni predlog iako su predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine razgovarali ranije ove nedelje o tome u Abu Dabiju.

(Beta)

