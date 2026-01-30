Kremlj saopštio da je Putin pristao da obustavi napade na Kijev do 1. februara

Kremlj je saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao na lični zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da obustavi napade na Kijev do 1. februara kako bi se stvorili „povoljni uslovi“ za pregovore o miru.

Tramp je juče rekao da je Putin pristao da obustavi napade na Kijev i druga ukrajinska mesta na sedam dana zbog hladnog vremena, ali nije precizirao kada će taj period isteći.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao danas novinarima da je „predsednik Tramp zaista uputio lični zahtev predsedniku Putinu da se uzdrži od napada na Kijev na sedam dana, do 1. februara, kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore“.

Na pitanje da li je Putin pristao, Peskov je odgovorio: „Da, naravno, postojao je lični zahtev predsednika Trampa“.

Nije bilo jasno da li je Peskov koristio „Kijev“ samo za glavni grad, gde su mnogi ostali bez grejanja i struje nakon ruskih napada tokom rata u Ukrajini, ili na celu zemlju, piše Rojters.

Kijev je izjavio da će uzvratiti ukoliko Moskva obustavi napade na ukrajinsku energetsko-infrastrukturnu mrežu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com