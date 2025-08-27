Kremlj: Sastanak Putina i Zelenskog treba da bude dobro pripremljen

Kremlj je danas ponovio da svaki sastanak predsednika Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, koji su tražili Kijev i Vašington, treba da bude „dobro pripremljen“, sugerišući da za sada nije na dnevnom redu Moskve.
„Šefovi (ruske i ukrajinske) pregovaračke grupe su u kontaktu“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima i dodao da nije u mogućnosti da objavi datum budućih razgovora.
„Svaki drugi kontakt na visokom nivou, ili na najvišem nivou, treba da bude dobro pripremljen da bi bio plodonosan“, rekao je Peskov.
Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je 18. avgusta izjavio da je počeo pripreme za sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika, uz saglasnost zaraćenih strana, ali se posle toga nije mnogo oglašavao o tome.
Putin i Zelenski „se ne vole“, rekao je u utorak Tramp.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je prošle nedelje potkopao Trampove nade, tvrdnjom da Zelenski blokira sastanak na vrhu i rekao da takav sastanak nije ni planiran.
Kremlj je danas naznačio da Moskva „nepovoljno“ gleda na razgovore o mogućem raspoređivanju evropskih snaga na ukrajinsko tlo u slučaju mirovnog sporazuma Rusije s Ukrajinom, dok Kijev traži od svojih zapadnih saveznika garancije bezbednosti da bi odvratio Rusiju od ponovnog napada.
„Ne postoji evropska vojska, postoje samo vojske određenih zemalja, od kojih je većina članica NATO-a“, rekao je Peskov.
Moskva smatra širenje NATO-a duž svojih granica jednim od „osnovnih uzroka“ njenog rata u Ukrajini.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) je u Kijevu u petak pozvao zapadne saveznike da dadu Ukrajini „čvrste garancije bezbednosti“ u slučaju mirovnog sporazuma sa Moskvom.
Po njegovim rečima, razmatraju se dva oblika garancija: jačanje ukrajinske vojske ili direktnije učešće evropskih zemalja i SAD u zaštiti Ukrajine. Tome se Rusija kategorično protivi.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com