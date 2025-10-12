Kremlj upozorava Zapad zbog dramatične eskalacije u ratu u Ukrajini

Kremlj je danas saopštio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD isporuče Ukrajini rakete tipa „Tomahavk“, upozoravajući da je rat dostigao dramatičan trenutak, sa eskalacijom napetosti sa svih strana.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u ponedeljak da bi, pre nego što pristane da obezbedi „Tomahavk“ rakete, želeo da zna šta Ukrajina planira da uradi s njima, jer ne želi da dodatno eskalira rat između Rusije i Ukrajine.

Ipak, dodao je da je „na neki način već doneo odluku“ po tom pitanju.

Rakete „Tomahavk“ imaju domet od oko 2.500 kilometara, što znači da bi Ukrajina mogla da ih koristi za udare duboko unutar Rusije, uključujući i Moskvu. Prema izveštaju Istraživačke službe američkog Kongresa, neke varijante „Tomahavka“ mogu nositi i nuklearne bojeve glave.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da je ta tema jako zabrinjavajuća.

„Sada je zaista veoma dramatičan trenutak, s obzirom na to da se tenzije povećavaju sa svih strana“, rekao je.

Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Evropi od Drugog svetskog rata, izazvao je najveću konfrontaciju između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine, a ruski zvaničnici tvrde da se sada nalaze u žestokom sukobu sa Zapadom, prenosi Rojters.

(Beta)

