Kreni-Promeni: Brojne nepravilnosti na izborima- bugarski voz, fotografisanje listića, telefoniranje

Posmatrači pokreta Kreni-Promeni konstatovali su da su da je jutarnji deo izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju obeležio značajan broj nepravilnosti, javio je taj pokret.

„U Negotinu je sprečen jedan ‘bugarski voz’ zahvaljujući našem mobilnom timu“, ukazao je posmatrački tim tog pokreta.

Takođe, „u više mesta već po otvaranju biračkih mesta primećeni su slučajevi fotografisanja listića, telefoniranja na biračkom mestu i snimanja u pravcu biračkog spiska“.

„Pojedini glasači su glasali van paravana, uključujući i prvog glasača pri popunjavanju kontrolnog listića. U nekim biračkim mestima kontrolni listić je ubačen bez prisustva prvog glasača ili nije ubačen uopšte, a zabeleženi su i primeri da su listići u kutiji pečatirani tek nakon što su pojedinci već glasali“, naveo je pokret.

Istakao je i da je „u izbornoj atmosferi u Mionici primećena okupljanja ljudi oko biračkih mesta koji izlaze iz vozila bez registarskih tablica, kao i prisustvo lica bez identifikacija na samim biračkim mestima“.

Posmatrači u više mesta naveli su da su neka od tih lica reagovala neprijatno na pokušaje snimanja.

„Na svim lokacijama beleže se situacije u kojima lične karte nisu dosledno proveravane, a UV lampe na određenim mestima nisu korišćene ili su korišćene nepravilno. Navodi se i slučaj u kojem su dva od tri birača glasala bez davanja lične karte na uvid“, saopštio je pokret Kreni-Promeni.

Prijavljeno je i nekoliko nepravilnosti vezanih za paravane, od pogrešnog postavljanja, zbog čega se čin glasanja mogao videti, do sugestije glasačima da koriste telefone iza paravana kao dodatno osvetljenje zbog, navodno, neispravne sijalice.

Takođe, na više mesta nisu bili istaknuti svi obavezni materijali, poput izbornih lista, a u Negotinu je zabeleženo da glasački listići nisu prebrojani pre otvaranja biračkog mesta.

U Mionici isečene gume na vozilima Novosađana koji posmatraju izbore

Zbor građana Futoga objavio je da su u Mionici noćas oštećena vozila Novosađana koji su došli da prate današnje lokalne izbore u toj opštini.

„Mioničani, izlazite danas na glasanje. Prekardašilo u ovoj mafijaškoj državi!“, navodi se u objavi na Instagramu.

Dodaje se da je poznat broj oštećenih vozila – 12 automobila i 2 kombija.

Uz objavu su priložene i fotografije, na kojima se jasno vide isečene gume, najverovatnije nožem.

Danas se u Mionici, Negotinu i Sečnju održavaju lokalni izbori.

(Beta)

