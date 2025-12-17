Kreni – Promeni: Dobijena važna bitka, borba se nastavlja do poništenja leks specijalis

Pokret Kreni – Promeni upozorio je da je odustajanje Džarada Kušnera od zidanja kula na mestu Generalštaba samo jedna važna dobijena bitka, ali se borba nastavlja dok se ne poništi leks specijalis, zgradi vrati zaštita kulturnog dobra i osude oni koji su je protivpravno skinuli.

„To što je on odustao od ovog projekta ne znači da neki novi investitor ne može da dođe, dok je leks specijalis na snazi to se može dogoditi pa čak u ugovoru sa Kušnerom piše da njegova firma može da ustupi taj ugovor novom licu, bez saglasnosti Srbije“, rekla je predstavnica pokreta, arhitekta Angelina Jokić, ispred zgrade Ustavnog suda.

Ona je istakla da borba za očuvanje Generalštaba „danas znači otpor režimu i kršenju Ustava i zakona, ta zgrada je simbol ujedinjavanja – struke, levih, desnih i uspavanih, buđenja institucija, to je borba za pravnu državu i identitet našeg naroda“.

Pokret je, nakon obraćanja njegovih predstavnika medijima, predao urgenciju za hitno rešavanje inicijative za ocenu ustavnosti Lex specijalisa, koju je ovaj pokret podneo.

Takođe i urgenciju za odlučivanje u predmetu zbog neodlučivanja Narodne skupštine o narodnoj inicijativi za zabranu iskopavanja bora i litijuma u Srbiji, iako je to morala da uradi odavno.

Lider Pokreta Kreni – Promeni Savo Manojlović istakao je da je jasno kakvu ocenu o ustavnosti leks specijalisa mora doneti Ustavni sud jer se „posebnim zakonom – leks specijalis ne mogu menjati opšti pravni propisi i standardi“.

„Ustavni sud se prethodne decenije ponašao kao sluškinja vlasti pa se naše obraćanje njemu može videti kao pritisak da se vrati u zakonske okvire“, rekao je Manojlović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com