Kreni – Promeni: Građani prijavljuju pritiske da prisustvuju skupovima SNS-a

Pokret "Kreni-Promeni" saopštio je danas da im se javlja sve veći broj zaposlenih u državnoj službi zbog pritiska da prisustvuju političkim skupovima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u opštinama gde će 29. marta biti lokalni izbori i skupu SNS najavljenom za 21. mart u Beogradskoj areni.

Portparol „Kreni-Promeni“ Nikola Stanković je na društvenoj mreži „Iks“ (X) naveo da se, prema navodima iz prijava, za mobilizaciju političke podrške koriste strukture javnog sektora, lokalni funkcioneri i organizovana logistika, preneo je Pokret.

Po njegovim rečima, to „pokazuje obrazac u kome vlast koristi državni aparat i javni sektor za političku mobilizaciju i održavanje političke dominacije“.

On je dodao da su pritisku posebno izloženi zaposleni u javnim institucijama i preduzećima koji zavisni od države.

Pokret Kreni-Promeni pozvao je građane da prijave šalju anonimno na mejl prijaviucenu@kreni-promeni.org

(Beta)

