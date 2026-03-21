Kreni-promeni: I zaposleni u Zabeli trpe pritiske da idu na SNS mitinge

Pokret Kreni-promeni saopštio je danas da su im se obratili zaposleni iz Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Požarevac - "Zabela", koji tvrde da su radnici izloženi pritiscima da učestvuju na političkim skupovima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

„Prijavio bih KPZ Požarevac Zabelu na pritiske na radnike da idu na proteste, od načelnika Danijela Savića, zapovednika Marka Aleksića, zapovednice Nataše Mihajlović, zapovednika Ivana Golubovića na sve radnike, a i bivšeg načelnika Janka Stanišića“, navodi se u svedočenju koje je preneo Kreni-promeni u saopštenju.

Pojedini, kako je preneo taj pokret, tvrde da im se preti otkazima i promenama radnog mesta, slanjem u druge zatvore na godinu dana, neprodužavanjem ugovora.

„Mi radimo prekovremeno do iznemoglosti, ne daju nama koji nismo za stranku platne razrede već samo svojim poslušnim ljudima. Dosta kolega su psihički oboleli, a ne dozvoljavaju da idemo na preglede koje zakon propisuje… Svako ko im se suprotstavi bude kažnjavan“, preneo je Kreni-promeni.

Zaposleni, kako se dodaje, tvrde da pritisci dolaze direktno od rukovodećih struktura i da obuhvataju veći broj zaposlenih.

Pokret Kreni-promeni iznosio je prethodnih dana tvrdnje zaposlenih u brojnim javnim preduzećima da su primorani da prisustvuju današnjem skupu SNS u Beogradu, među kojima su bili i zaposleni u Centralnom zatvoru.

(Beta)

