Kreni-Promeni: Kurtijev zakon i Vučićevo ćutanje vode nestanku Srba sa Kosova i Metohije

Pokret Kreni-Promeni ocenio je da "najava primene Zakona o boravku na takozvanom Kosovu, koji sprovodi vlast Aljbina Kurtija, predstavlja nastavak institucionalnog pritiska na srpsku zajednicu, dok ćutanje Aleksandra Vučića dodatno produbljuje osećaj nesigurnosti i napuštenosti među građanima".

„Iako se zakon formalno predstavlja kao tehnički propis, njegova primena ima jasne političke posledice. Srbi bez kosovskih dokumenata tretiraju se kao ‘stranci’, uprkos činjenici da je reč o autohtonom stanovništvu koje decenijama živi i radi na Kosovu i Metohiji“, naveo je pokret.

Upozoreno je da „posebno zabrinjava mogućnost da zaposlenima i studentima u institucijama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije uključujući Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i srpske zdravstvene ustanove bude osporen osnov za zakonit boravak“.

Time, dodaje se, „hiljade ljudi ulaze u zonu pravne nesigurnosti, a obrazovanje i zdravstvena zaštita postaju taoci političkog dogovora“, konstatovao je Kreni-Promeni“.

„Kurtijeva politika administrativnog pritiska i Vučićeva politika pasivnosti zajedno proizvode isti rezultat postepeno gašenje preostalih srpskih institucija. U ovom momentu reč je o sinhronizovanom i dogovorenom sprovođenju Ohridskog sporazuma koji je vlast negirala da je dogovorila, iako je jasno da se na terenu sprovodi njegova puna primena“, istakao je pokret Kreni-promeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com