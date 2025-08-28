Kreni-Promeni: Održavanje Gitarijade na nalazištu Feliks Romuliana predstavlja kršenje zakona

Pokret Kreni-Promeni danas je saopštio da odluka da se ovogodišnja Gitarijada u Zaječaru održi na arheološkom nalazištu Feliks Romuliana „predstavlja ozbiljan rizik za očuvanje kulturnog nasleđa i kršenje zakona“.

„Masovna okupljanja, buka i vibracije mogu izazvati trajno oštećenje zidina, mozaika i arheoloških ostataka starih više od 1.700 godina. Feliks Romuliana nije projektovana da izdrži pritiske savremenih muzičkih manifestacija, niti da primi toliki broj posetilaca bez ugrožavanja strukture spomenika“ navodi se u saopštenju pokreta Kreni-Promeni.

U saopštenju se dodaje da je Srbija „prihvatanjem statusa UNESCO lokaliteta, preuzela obavezu da lokalitet čuva u skladu sa najvišim standardima“ i da organizovanje festivala, koji nema naučni karakter, na arheološkom lokalitetu „dovodi u pitanje kredibilitet Srbije pred UNESCO-m“.

Carska palata Feliks Romuliana bila je jedna od rezidencija rimskog cara Galerija, a deo je svetske baštine UNESCO od 2007. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com