Kreni – Promeni: Onemogućeno kretanje opasnog otpada u Srbiji, ugrožena životna sredina

Odbornik pokreta Kreni – Promeni i docent Šumarskog fakulteta Aleksandar Anđelković upozorio je da je u Srbiji već dve nedelje praktično onemogućeno kretanje opasnog otpada i njegovo upućivanje na tretman kod ovlašćenih operatera, te upitao da li je to posledica nekompetentnosti ili namerno izazivanje haosa.

Kako je navedeno u današnjem saopštenju tog pokreta, razlog je obustava finansiranja tretmana posebnih tokova otpada, zbog čega su operateri prestali da preuzimaju otpad, što direktno ugrožava životnu sredinu, ali i funkcionisanje domaće industrije.

Anđelković je kazao da je ova situacija nastala nakon što je poslednjeg dana 2025. prestao da važi podzakonski akt koji je regulisao obrazac dokumenta o kretanju opasnog otpada. Naveo je i da je reč o pravilniku koji je, pred kraj svog mandata, donela tadašnja ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, sa ciljem jasne identifikacije svih učesnika i praćenja celokupnog lanca upravljanja opasnim otpadom.

Nova ministarka (Sara Pavkov) je po stupanju na dužnost odložila primenu tog pravilnika, a njegovim istekom krajem godine faktički je onemogućeno njegovo stupanje na snagu, čime je stvoren pravni vakuum u jednoj od najosetljivijih oblasti zaštite životne sredine.

„Nije u potpunosti jasno da li je u pitanju samo već dokazana nekompetentnost aktuelnog rukovodstva Ministarstva zaštite životne sredine ili je reč o namernom izazivanju pravne nesigurnosti i haosa. Zbog toga zahtevamo od nadležnog tužilaštva da preduzme istražne radnje, kao i od Vlade Republike Srbije da se hitno izjasni o ovom problemu“, izjavio je Anđelković.

Dodatni problem predstavlja odluka Vlade Srbije, doneta krajem prošle godine na predlog resornog ministarstva, da se prekine dalje finansiranje tretmana posebnih tokova otpada.

„Ovo je poslednja faza procesa potpunog urušavanja sistema koji traje već trinaest godina. U tom periodu su, do skoro, funkcionisala svega tri toka otpada. S obzirom na to da resorna ministarka često ističe da je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za oblast zaštite životne sredine 2020. godine, želim da je podsetim na njene stranačke kolege Zoranu Mihajlović, Stanu Božović i Branislava Nedimovića koji su formalno ili neformalno upravljali ovim resorom od 2012. do 2017. godine“, naveo je Anđelković.

(Beta)

