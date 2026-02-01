Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv SNS zbog puštanja Tompsonovih pesama na svom štandu

Kako navode iz ovog pokreta, krivična prijava je podneta zbog sumnje da je izvršeno krivično delo iz člana 317. Krivičnog zakonika – izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Na snimku koji je objavio zvezdarski zbor na društvenoj mreži Iks vidi se da su okupljeni na štandu SNS puštali pesmu „Čavoglave“, koja počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni“, navedeno je u saopštenju. U pesmi se inače poziva na borbu protiv srpskih dobrovoljaca i vojnika u samoj Srbiji.
Pravni tim Kreni-Promeni ukazao je da je Evropski sud za ljudska prava ocenio da je reč o ustaškom pozdravu, kada je odbio žalbu bivšeg hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića, koji je prethodno osuđen zbog uzvikivanja tog pozdrava nakon utakmice na stadionu Maksimir u Zagrebu.
Taj pozdrav je inače zabranjen u Hrvatskoj, a samom Perkoviću su otkazani koncerti u Zagrebu zbog najave da će pevati kompletnu verziju pomenute proustaške pesme, sa tim pozdravom.
Iz pokreta Kreni-Promeni su poručili da je važno da Srbija jasno pošalje poruku da se ideologije i simboli nacizma i fašizma, pod kojima su na ovim prostorima stradale stotine hiljada Srba, Roma i Jevreja, ne smeju tolerisati i da su apsolutno neprihvatljivi u javnom prostoru.
