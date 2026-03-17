Kreni-Promeni: Posle prijave, u Infostanu obustavljeno slanje zaposlenih u kampanju SNS

Pokret "Kreni - Promeni" je saopštio večeras da su posle prijava zaposlenih u beogradskom Infostanu privremeno obustavljen sporne stranačke aktivnosti radnika tog preduzeću u okviru kampanje za Srpsku naprednu stranku pred predstojeće lokalne izbore u Aranđelovcu.

Taj pokret je ranije pozivao zaposlene u javnim preduzećima da im dostavljaju informacije o tome uz punu garanciju anonimnosti, kroz kampanju „Prijavi ucenu“.

Pokret je saopštio i da je došao do dokaza, uključujući detaljan raspored korišćenja službenih vozila Infostana za odlazak zaposlenih u Aranđelovac tokom prethodne i tekuće nedelje.

„U dokumentaciji se navodi i korišćenje službenog automobila izvršne direktorke, što dodatno ukazuje na umešanost rukovodstva“, piše u saopštenju,

Po svedočenjima, kako je navedeno, pošto su mediji preneli ta saznanja, usledila je reakcija unutar preduzeća i prekid organizovanog slanja zaposlenih na teren radi kampanje za Srpsku naprednu stranku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com