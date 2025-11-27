Kreni-promeni predao peticiju sa 21.000 potpisa Nišlija protiv rudarenja kod vodoizvorišta Studena

Pokret „Kreni-promeni“ predao je danas Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu rudarstva i energetiku peticiju sa više od 21.000 potpisa građana Niša koji se protive planovima za bilo kakvo probno bušenje, ispitivanje i iskopavanje na vodoizvorištu Studena, izjavio je predstavnik tog pokreta u Nišu Dušan Anđelković.

„Vodoizvorište Studena nalazi se u zaštićenom parku prirode i od ključne je važnosti za snabdevanje Niša pijaćom vodom“, rekao je Anđelković na konferenciji za medije.

Prema njegovim rečima, pokret je predao peticiju jer upravo danas Ministarstvo rudarstva i energetike odlučuje da li će dozvoliti bušenje na toj lokaciji, kao i na drugim mestima u južnoj Srbiji.

„Peticija je dokaz volje i odlučnosti građana da zaštite svoje prirodne resurse i zdravlje. Naša poruka je jasna: ‘Nećete kopati'“, rekao je Anđelković.

Dodao je da Pokret „Kreni-promeni“ poziva nadležne republičke i gradske organe da ozbiljno razmotre njihov zahtev i obustave probna bušenja i ispitivanja na vodoizvorištu Studena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com