Kreni-promeni predložio gradskoj vlasti u Beogradu da preduzme niz mera zbog problema sa snegom

Pokret Kreni-promeni predao je danas gradskoj vlasti Beograda predlog mera koje bi, kako tvrde, ubrzale rešavanje brojnih problema koje su izazvale snežne padavine.

Lider tog pokreta Savo Manojlović kazao je na konferenciji za novinare

ispred Skupštine grada Beograda da je neophodno da gradski čelnici bolje informišu građane i utvrde jasne prioritete kada je reč o čišćenju snega.

Po njegovim rečima, nije neophodno da se gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obrati tim povodom, ali je važno da neko iz uprave grada izađe i obavesti šta se dešava i kakav je plan.

„Očekivano je da grad ne funkcioniše idealno, ali su izostale istina, odgovornost i posvećenost (…) Važne i prometne ulice su zavejane, trotoari su neočišćeni pa ljudi hodaju kolovozom, iako je to opasno, izlazi na auto-put su takođe neočišćeni“, kazao je Manojlović.

Rekao je da grad ipak danas izgleda bolje nego juče, ali zahvaljujući studentima i aktivistima koji su organizovali akciju čišćenja snega.

Kazao je da taj pokret predlaže da se ljudima omogući da rade od kuće, ako je to izvodljivo, pošto je za mnoge veoma izazovno da dođu na posao po ovakvom vremenu.

(Beta)

