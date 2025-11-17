Kreni – Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Pokret Kreni-Promeni podneo je inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o Generalštabu, jer je njime kako je ocenjeno, ukinuto načelo jedinstva pravnog poretka koje je Ustav jasno proklamovao.

„Suštinski, ovim aktom se jedan specifičan slučaj izdvaja i postavlja van sistema zakona i celokupnog pravnog poretka Srbije. Praksa Ustavnog suda nedvosmisleno pokazuje da posebnim zakonom ne možete narušavati standarde uspostavljene sistemskim, opštim zakonima, posebno kada se tiču ljudskih prava. U ovom slučaju dolazi do kršenja niza propisa, od građevinskih standarda, preko zaštite kulturnih dobara, do obaveza učešća javnosti,“ izjavio je Savo Manojlović, saopštio je danas taj pokret.

Manojlović je dodao da kao neko ko se naučno bavi ustavnim pravom i ko je svojevremeno radio kao savetnik u Ustavnom sudu, odgovorno tvrdi da ne postoji druga ispravna odluka osim proglašenja ovog zakona neustavnim.

„Svaka suprotna odluka značila bi da je Ustavni sud, umesto pravnog kontrolora ustavnosti, postao sluškinja političkih vlasti. Sud bi trebalo da donese privremenu meru kojom se zabranjuje primena ovog zakona, zatim da zakaže javnu raspravu, a potom da ovaj zakon ukloni iz pravnog sistema“, kazao je Manojlović.

(Beta)

