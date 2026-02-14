Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Pokret "Kreni-promeni" ocenio je danas da objavljivanje spiska 45 novinara, uz ''štikliranje imena'' i poziv publici da ''spremi kokice'', predstavlja ''javnu političku poternicu'' i otvoreni mehanizam zastrašivanja.

U saopštenju tog opozicionog pokreta su naveli da Centar za društvenu stabilnost koji je objavio taj spisak „nije nikakva nevladina organizacija“, već je, kako su naveli „parapolitička formacija režima i politička ispostava za prljave poslove“.

„Objaviti spisak 45 novinara, štiklirati ime i pozvati publiku da ‘spremi kokice’ znači javno označiti ljude kao mete. To je mehanizam zastrašivanja i politička poternica“, naveli su.

Iz Kreni-promeni su ukazali da je funkcija Centra za društvenu stabilnost „da rade ono što vlast formalno ne sme“ da, kako su ukazali,“ targetiraju, da diskvalifikuju i da normalizuju progon“.

U saopštenju su naveli da je “neformalni rukovodilac takve atmosfere (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić“, te da se godinama sa vrha države koristi ista retorika.

„Godinama sa vrha države slušamo istu matricu: ‘izdajnici’, ‘strani plaćenici’, ‘trovačnice’. Kada predsednik sistematski delegitimiše novinare, sledeći korak je pravljenje spiskova“, ocenio je pokret Kreni-promeni.

Taj pokret je naveo da “režim koji pravi liste nepodobnih više nije demokratski režim“, već vlast koja je, kako su naveli, “prešla u otvoreni obračun sa slobodom“.

Reagujući na izjavu ministra informisanja (Borisa Bratine) da “ne vidi ništa sporno“, u tom spisku, iz „Kreni-promeni“ su ukazali da se time “potvrđuje da je targetiranje postalo zvanična politička metoda“.

„U zemlji u kojoj je Slavko Ćuruvija ubijen posle kampanje demonizacije, relativizovati spiskove znači svesno preuzeti rizik posledica“, navodi se u saopštenju.

Iz tog pokreta su istakli da “demokratija ne pravi poternice za novinare“ i da “evropske vrednosti ne štikliraju imena“.

“Država koja javno obeležava kritičare prestaje da bude država vladavine prava i postaje sistem političke odmazde. Ovo je napad na pravo građana da čuju drugačije mišljenje“, poručili su.

Dodali su da, kada vlast počne da pravi „političke poternice“, to znači da se „više ne bori argumentima, već strahom“.

“A vlast koja vlada strahom izgubila je moralni i demokratski legitimitet. Srbija neće biti zemlja spiskova. Srbija će biti zemlja u kojoj se vlast menja, a sloboda ostaje“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com