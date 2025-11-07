Krik: Hakeri napali sajt i mejlove članova redakcije

Objavljeno je da se hakerski napad dogodio preksinoć oko 21.45, a da je upozorenje stiglo iz kompanije Gugl koja tvrdi da je reč o „napadu uz podršku vlade“.

„Kompanija Gugl nas je obavestila o napadu, navodeći da ne može navesti detalje napada na mejlove Krika, jer će hakeri to primetiti i promeniti taktiku napada, ali da je u pitanju napad uz podršku vlade. U obaveštenju nije navedeno o vladi koje države se tačno radi“, piše na sajtu Krika.

Taj medij je u sredu objavio tekst u kom tvrdi da su kriminalci osuđivani za ubistva, prebijanja, trgovinu drogom, ali i osobe blisko povezane sa ljudima iz podzemlja, pružale podršku Srpskoj naprednoj stranci (SNS) tokom poslednjih godinu dana i boravile u improvizovanom kampu pristalica vlasti u Pionirskom parku u Beogradu.

(Beta)

