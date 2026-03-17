KRIK: Premijer Đuro Macut ima imovinu vrednu dva i po miliona evra

Premijer Đuro Macut je po ulasku u politiku gotovo udvostručio vrednost svoje imovine koja je sada vredna oko dva i po miliona evra, piše danas istraživački portal KRIK pozivajući se na procenu agencije za nekretnine koju je angažovao.

Osim vile na Zvezdari vredne oko milion evra koju je kupio dan pre nego što je postao premijer, kako piše taj portal, Macut ima četiri stana i garažu u Beogradu, automobil „BMW X5“ vredan 100.000 evra i pištolj „Valter“, trofejno oružje Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je nasledio od oca.

Najskuplji stan, ujedno i najveći, piše KRIK, vredi nešto više od pola miliona evra, prema proceni agencije za nekretnine.

KRIK piše i o krivičnoj prijavi koja je protiv Macuta i nekoliko njegovih kolega podneta 2019. godine, u vreme dok je bio načelnik odeljenja na Klinici za endokrinologiju, koju je zbog smrti pacijentkinje podneo njen suprug.

On u prijavi tvrdi da lekari nisu uzeli pisani pristanak pacijentkinje za rizičnu intervenciju, iako su po zakonu bili dužni da to urade, a slučaj je stigao do Ustavnog suda koji više od pet godina nije odlučio o toj prijavi.

Ceo tekst, kao i baza podataka o imovini političara u kojoj se nalazi i premijer Macut, može se pronaći na sajtu krik.rs.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com