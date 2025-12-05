Krivična prijava direktoru firme koja je nelegalnom gradnjom obrušila saobraćajnicu u Kragujevcu

Kragujevačka policija podnela je nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv R.P. (45) iz tog grada, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo „građenje bez građevinske dozvole“, kada je na gradilištu blizu Centra izvrsnosti došlo do obrušavanja potpornih zidova i dela pristupne saobraćajnice.

U soapštenju se navodi da se sumnja da je on kao odgovorno lice privrednog društva „RP Invest 1980“ izvodio nelegalne građevinske radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Ulici majora Vladana Mikićevića bb.

Policija je objavila i da u saradnji sa drugim nadležnim službama nastavlja dalji rad na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do obrušavanja dela saobraćajnice, koja se desila pre nedelju dana.

Prethodno je portal Nova ekonomija objavio da da je „RP Invest 1980“ podneo zahtev za izdavanje građevinske dozvole 11 dana pre obrušavanja, a da je taj zahtev odbijen dan pre incidenta, citirajući odluke objavljene u Centralnoj evidenciji građevinskih dozvola.

Mediji su prvobitno javili da se na gradilištu ne nalazi obavezna tabla sa podacima o investitoru, izvođaču radova i broju građevinske dozvole.

(Beta)

