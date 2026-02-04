Krivična prijava protiv mladića iz Crne Gore zbog nanošenja teških telesnih povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) podneli su krivičnu prijavu protiv N. K. iz Crne Gore zbog nanošenja teških telesnih povreda devetnaestogodišnjem mladiću iz Beograda, saopšteno je danas.

Osumnjičeni je 29. januara, ispred jednog beogradskog tržnog centra, nakon verbalne rasprave fizički napao i povredio muškarca, nakon čega se udaljio sa tog mesta, piše u saopštenju MUP.

Oštećenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičeni se, zbog izvršenja drugog krivičnog dela, od 31. januara nalazi u pritvoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com