Krkobabić: Dom kulture je srce živog sela

Selo je živo ako ima svoj prepoznatljiv i svim meštanima dostupan zajednički Dom kulture, izjavio je danas ministar za brigu o selu Milan Krkobabić povodom novog javnog konkursa za obnovu seoskih domova kulture.

„Dom kulture je središte, srce jednog živog sela. To je mesto gde se čuva tradicija, gde se ljudi okupljaju, druže, stvaraju, gde se vesele ali i žale zajedno“, kazao je Krkobabić, saopštio je njegov kabinet.

Istakao je da seoski somovi kulture, do sada zaboravljeni i oronuli, postaju moderni, multifunkcionalni prostori, i da se njihova obnova, započeta prošle godine, nastavlja.

Bespovratna sredstva su namenjena za završne radove unutar domova kulture i njihovo opremanje, kako bi prostori postali funkcionalni i prilagođeni potrebama meštana, a mogu se koristiti za uređenje enterijera, nabavku nameštaja, rasvete, telekomunikacione i audio-vizuelne opreme, kao i za neophodne instalaterske radove.

U ovogodišnjem budžetu za taj program izdvojeno je 60 miliona dinara, a na konkurs mogu da se jave jedinice lokalne samouprave za iznos do tri miliona dinara po objektu.

Kroz taj program prošle godine je podržana obnova 19 seoskih domova kulture širom Srbije. Veliki broj tih objekata je već završen, dok je nekoliko u završnoj fazi.

U mestima gde je obnova okončana, seoski domovi su gotovo neprepoznatljivi, ponovo su postali živa središta okupljanja meštana – u njima se organizuju priredbe, kulturne manifestacije, seoske slave, svečanosti i svakodnevna druženja, navodi se u saopštenju.

