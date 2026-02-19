Krkobabić: Od sutra još 375 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da će mladim ljudima koji su zainteresovani za kupovinu kuća u selima Srbije od sutra biti na raspolaganju još 375 miliona dinara.

„Iznos po kući uvećan je na 1,5 miliona dinara“, rekao je Krkobabić i dodao da je veliko interesovanje za kupovinu seoskih kuća.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je danas javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno 375 miliona dinara.

Novina ovogodišnjeg konkursa je povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, što mladim pojedincima i porodicama omogućava veći izbor kuća i bolje uslove za život na selu, saopštilo je Ministarstvo.

Kao i do sada pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu i koji žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije.

Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs.

Taj program se sprovodi pet godina i do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece. Na taj način oživela su mnoga sela širom Srbije, a pojedina uselila i više od stotinu nekada napuštenih kuća.

Javni konkurs je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.

Informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com