Krkobabić: Socijalna – garantovana penzija i 13. penzija prioriteti PUPS-a

Lider Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) Milan Krkobabić izjavio je danas da je imperativ te stranke, koju čini 140 gradskih i opštinskih odbora, da spremno dočeka predstojeće lokalne i republičke izbore, i nova socijalna politika koja predviđa isplatu socijalno-garantovane penzije i 13. penzije.

„Pravednija raspodela narodnih para je upravo temelj da zažive ključne inicijative PUPS-a, kao posebni instituti nove socijalne politike“, rekao je Krkobabić na sednici Glavnog odbora PUPS – Solidarnost i pravda, na kojoj je obeleženo 20 godina od osnivanja te stranke.

Kako je objasnio, socijalna–garantovana penzija bila bi „narodna nadoknada, za sve one koji nisu u penziji i nikada neće biti, a imaju više od 65 godina, u iznosu ne manjem od 150 evra poput zemalja u okruženju, sa posebnim zalaganjem da prednost imaju žene na selu“.

Dodao je da bi 13. penzija bila namenjena najugroženijim penzionerima, pri čemu mora tačno da se zna kome, koliko i kada se isplaćuje.

Sednici su prisustvovali čanovi Glavnog odbora iz svih 140 gradskih i opštinskih odbora PUPS-a, članovi Predsedništva i Izvršnog odbora, kao i predstavnici Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

(Beta)

