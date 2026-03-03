Krkobabić u Kovačici: Primer sloge i zajedništva

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da je opština Kovačica primer sloge i zajedništva, što je neophodno kako bi sela bila uređena i primamljiva mladim ljudima da u njima ostanu, a nekima i iz drugih delova Srbije da se u njima trajno nastane.

„I Rumuni i Mađari i Slovaci i Srbi i Romi – to je bila i ostala Kovačica, sa svim svojim selima“, rekao je Krkobabić u poseti opštini Kovačica u Južnobanatskom upravnom okrugu gde je razgovarao sa meštanima sela.

Krkobabić je posetu započeo u selu Uzdin, jednom od sedam naselja Kovačice, u kome živi oko 1.700 stanovnika. U Doma kulture sastao se sa stanovnicima Uzdina i okolnih sela, kao i predstavnicima lokalne samouprave.

Meštani su ministra obavestili o dosadašnjim ulaganjima i potencijalima za dalji razvoj te sredine i predlagali šta bi još trebalo da se uradi.

Kao neophodno naveli su adaptaciju Doma kulture u Uzdinu, koji je od posebnog značaja jer okuplja veliki broj sekcija i u njemu se redovno organizuju izložbe i priredbe.

U selima Kovačice stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i stočarstvom, a posebno su ponosni na tradiciju naivnog slikarstva koja se i sada neguje.

„Zahvalni smo na svakom programu Ministarstva za brigu o selu koji našoj maloj opštini donosi vidljiv boljitak, a i mi kao lokalna samouprava trudimo se da sav raspoloživ novac uložimo u bolji kvalitet žitelja naših sela“, rekao je predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički.

Krkobabić je u selu Debeljača obišao jednu od 23 porodice koje su se u opštini Kovačica skućile zahvaljujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Bračni par Roksandra Urošević i Saša Miljković, sa dvoje male dece, uselili su se u kuću od 133 kvadrata, koja se nalazi na placu od 7,7 ari.

„Ovaj program nam je promenio život, premostio najveći i najteži stepenik. Pre nego što smo dobili kuću živeli smo kao podstanari i da nije bilo ove pomoći, ne bismo mogli da priuštimo sopstveni dom. Iako sam rođena Beograđanka i do udaje sam živela u prestonici, obožavam selo, prostor, mir i zdraviji način života i ne bih se vraćala u grad. Kuća je prostrana, plac veliki i imamo mnogo mogućnosti, posebno za povrtarstvo kojim nameravam da se bavim“, rekla je Roksandra Urošević.

Dodala je da su za Program naseljavanja seoskih kuća saznali od drugih porodica iz Debeljače, jer je samo u tom selu dodeljeno devet kuća sa okućnicom.

Krkobabić je u Kovačici obišao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Uzdin.

„Naše društvo okuplja oko 150 članova i veoma je aktivno jer je tokom letnjih meseci, naročito u vreme žetve, rizik od požara povećan. Objekat vatrogasnog doma zahteva uređenje, a vozilu je neophodan remont, pa nas je obradovao najavljeni program Ministarstva za brigu o selu namenjen ovakvim društvima, jer su ona od izuzetne važnosti za sigurnost naših sela“, rekao je predsednik Mesne zajednice Uzdin Marćel Sekulić.

U opštini Kovačica je, osim kupovine 23 kuće, pomognuta jedna zadruga, obezbeđen minibus koji sada redovno saobraća, a tokom prethodne četiri godine je sredstvima Ministarstva za brigu o selu organizovana manifestacija Moholjski susreti sela u selu Crepaja.

(Beta)

