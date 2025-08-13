Kronen cajtung: Srbija pliva sve dalje od EU, posebno u Vučićevom mandatu

Austrijski kancelar Kristijan Štoker boravi danas u zvaničnoj poseti Srbiji koja je dugo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali ne napreduje, naprotiv, Srbija „pliva“ sve dalje od EU, i to posebno u mandatu predsednika Aleksandra Vučića, piše austrijski dnevnik Kronen cajtung.

Dnevnik navodi da je glavni razlog koji otežava proces evrointegracije politika, i to konkretno „razgradnja demokratije i korupcija u državnim strukturama“.

List podseća da u Srbiji studenti organizuju najveće proteste od pada nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića.

„Demonstrativno bratimljenje predsednika Vučića sa u BiH pravosnažno osuđenim liderom separatista Miloradom Dodikom direktni je izazov demokratskoj Evropi. A ni sa Kosovom Srbija ne uspeva da dođe na zelene grane“, piše Kronen cajtung.

U spoljnoj politici Vučić se udvara Kini i Rusiji političkim i ekonomskim ustupcima. Srbija se nije priključila sankcijama a Kina preko Pireja i Beograda i Budimpešte gradi svoju osovinu uticaja u srcu Evrope.

Srbija je najveći privredni partner Austrije na Balkanu, i to sa porastom izvoza 2024. Znači, postoji interes da taj partner ne ostane crna rupa u Jugoistočnoj Evropi, navodi austrijski dnevnik.

„Kancelar nema lak zadatak, da Beogradu prenese evropsku viziju. Ili je Vučić možda i inače izgubio svako interesovanje za članstvo“, piše Kronen cajtung.

(Beta)

