Krstonošić (DS): Tužilaštvo da uhapsi ljude iz vlasti koji su organizovali nerede u Novom Sadu

Predsednik novosadskog odbora Demokratske stranke (DS) Veljko Krstonošić pozvao je danas policiju i tužilaštvo da uhapse i ljude koji su prošle srede u Novom Sadu napali građane ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja.

Krstonošić je, kako je saopšteno iz DS, upozorio da je neophodno da se objavi koliko je građana zadobilo povrede od pirotehničkih sredstava i „hladnog“ oružja koje su koristili, kako je rekao, plaćenici vladajuće stranke.

Prema njegovim rečima, da bi policija i tužilaštvo imali bilo kakav kredibilitet, moraće da privedu i napadače koji su pretukli bajkera na raskrsnici Stražilovske i Radničke ulice.

„Činjenica je da su protesti bili mirni dok iz SNS-a nisu poleteli topovski udari, rakete i druga pirotehnička sredstva. Takođe je činjenica da su za navodnu odbranu stranačkih prostorija dovedeni neki kriminogeni ljudi iz drugih mesta. To, dakle, nije bilo nikakva spontana akcija pristalica vlasti, već organizovani napad plaćenika na ljude koji su mirno protestovali“, kazao je Krstonošić.

On je naveo da tužilaštvo mora da se pozabavi i uzrokom sukoba i postupcima izvršne vlasti ukoliko je zaista javno tužilaštvo, a „ne puki izvršilac naloga režima“, uz podsećanje da su i dvojica aktivista DS pretrpela ozbiljne povrede.

Krstonošić je ocenio da su hapšenja zbog navodnog pokušaja ubistva službenih lica pokrenuta sa ciljem zastrašivanja i progona pobunjenih ljudi, a ne sprovođenja reda i zakona, kao i da najveći deo odgovornosti za povrede pripadnika jedinice „Kobre“ snose oni koji su tu vojnu formaciju „zloupotrebili za svoje partijske interese“.

„Da je bilo po redu i zakonu, vojna jedinica za zaštitu ličnosti ne bi došla u situaciju da štiti imovinu vladajuće stranke zajedno sa kriminalcima“, naveo je Krstonošić.

(Beta)

